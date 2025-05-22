Владислав Радимов: «Премиальные «Зенита» и ЦСКА? Наши достижения вообще сравнить невозможно»

Капитан «Зенита»-2008 Владислав Радимов в комментарии для «СЭ» высказался о разнице в премиальных сине-бело-голубых того состава с футболистами ЦСКА-2005, также победивших в Кубке УЕФА.

Бывший полузащитник армейцев Евгений Алдонин в фильме, подготовленном «Спорт-Экспрессом» к 20-летию триумфа красно-синих, высказался по теме премиальных так: «Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много».

«Слушайте, про премиальные: недавно исполнилось 17 лет, как «Зенит» взял Кубок УЕФА, но напомню, что тот сезон для нашего клуба вообще стал уникальным! Во-первых, чемпионство впервые с 1984 года, во-вторых, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА в-третьих, а в-четвертых, Суперкубок России! И с тем, что пару лет назад выиграл ЦСКА, это вообще сравнить невозможно», — сказал Радимов «СЭ».

18 мая 2025 года исполнилось 20 лет с победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Тогда армейцы обыграли в финале лиссабонский «Спортинг» (3:1). В Суперкубке УЕФА красно-синие уступили «Ливерпулю» (1:3).

«Зенит» в финале Кубка УЕФА-2008 обыграл «Рейнджерс» (2:0). В Суперкубке УЕФА сине-бело-голубые победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).