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Владислав Радимов: «Премиальные «Зенита» и ЦСКА? Наши достижения вообще сравнить невозможно»

Егор Сергеев
корреспондент
Владислав Радимов.
Фото Анна Мейер / ФК «Зенит»

Капитан «Зенита»-2008 Владислав Радимов в комментарии для «СЭ» высказался о разнице в премиальных сине-бело-голубых того состава с футболистами ЦСКА-2005, также победивших в Кубке УЕФА.

Бывший полузащитник армейцев Евгений Алдонин в фильме, подготовленном «Спорт-Экспрессом» к 20-летию триумфа красно-синих, высказался по теме премиальных так: «Через три года выиграл «Зенит», и мы поняли: не так уж и много».

«Слушайте, про премиальные: недавно исполнилось 17 лет, как «Зенит» взял Кубок УЕФА, но напомню, что тот сезон для нашего клуба вообще стал уникальным! Во-первых, чемпионство впервые с 1984 года, во-вторых, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА в-третьих, а в-четвертых, Суперкубок России! И с тем, что пару лет назад выиграл ЦСКА, это вообще сравнить невозможно», — сказал Радимов «СЭ».

18 мая 2025 года исполнилось 20 лет с победы ЦСКА в Кубке УЕФА-2005. Тогда армейцы обыграли в финале лиссабонский «Спортинг» (3:1). В Суперкубке УЕФА красно-синие уступили «Ливерпулю» (1:3).

«Зенит» в финале Кубка УЕФА-2008 обыграл «Рейнджерс» (2:0). В Суперкубке УЕФА сине-бело-голубые победили «Манчестер Юнайтед» (2:1).

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Владислав Радимов
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Стала известна сумма, которую запросит «Бешикташ» за возможный переход Жедсона Фернандеша в «Зенит»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
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Матеус Рейс
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ЦСКА

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