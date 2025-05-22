Представитель Лантратова заявил, что вратарь не хочет уходить из «Локомотива»: «Договорились о новом контракте»

Сергей Кушов, представитель вратаря «Локомотива» Ильи Лантратова заявил «СЭ», что футболист в ближайшее время подпишет новый контракт с клубом.

«У нас все договоренности есть, остались только технические моменты после окончания сезона. С руководством клуба договорились о новом длительном контракте. Осталось подписать, ждем, чтобы все корректно сделать. Все спокойно, все обговорено. Конкуренция никому и никогда не мешала — в следующем сезоне будет сильнее», — сказал Кушов «СЭ».

Лантратов выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2024/25 голкипер провел 22 матча за команду во всех турнирах и пропустил 34 гола, отыграв 6 встреч на ноль.

Нынешний контракт 29-летнего россиянина с железнодорожниками действует до конца июня 2026 года.