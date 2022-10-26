Стала известна причина, по которой «Вест Хэм» не оплатил задолженность перед ЦСКА за Влашича

Как стало известно «СЭ», английский «Вест Хэм» до сих пор физически не может отправить оставшиеся 9 миллионов евро ЦСКА за трансфер Николы Влашича.

Это связано с санкциями, наложенными правительством Великобритании на российские организации. Клуб будет придерживаться политики государства.

Во вторник, 25 октября директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что клуб решил обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за долгов «Вест Хэма» по трансферу полузащитника Николы Влашича.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года по август 2021 года, после чего перешел в «Вест Хэм». По данным портала Transfermarkt.com, сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

Летом 2022 года «Вест Хэм» отдал Влашича в аренду итальянскому «Торино», в составе которого 25-летний хорват забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах сезона-2022/23.