Камоцци надеется, что Кокорин сможет вернуться в чемпионат России

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна в комментарии «СЭ» оценил игру российского нападающего Александра Кокорина в «Арисе».

«Выступление Кокорина похоже на перезапуск карьеры? Я надеюсь, что у Александра на Кипре все получится. И он сможет вернуться в РПЛ», — сказал Камоцци «СЭ».

На счету 31-летнего Кокорина 3 гола и 2 результативные передачи в 7 матчах за «Арис». Россиянин перешел в команду из Лимасола на правах аренды из «Фиорентины» в конце августа нынешнего года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 800 тысяч евро. Ранее он выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит», «Сочи» и «Спартак».