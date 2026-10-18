Даку рассказал о разговоре с Карседо по поводу игрового времени: «Я жду своего момента»

Нападающий «Спартака» Мирлинд Даку в разговоре с «СЭ» рассказал о разговоре с главным тренером Хуаном Карседо.

«У меня нет расстройства, что я играю меньше, чем в «Рубине». У меня был разговор с тренером. Тренер меня поддержал. Я просто жду своего момента», — сказал Даку «СЭ».

28-летний албанский форвард провел за «Спартак» 10 матчей, в которых отметился 3 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. В летнее трансферное окно Даку перешел в «Спартак» из «Рубина».

18 октября «Спартак» сыграет против «Рубина» в 11-м туре РПЛ. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в 18:45 по московскому времени.

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