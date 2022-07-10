В «Динамо» расстроены решением Бальбуэны приостановить контракт с клубом
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал решение защитника Фабиана Бальбуэны приостановить контракт с клубом.
Сегодня, 10 июля московский клуб объявил о том, что 30-летний парагваец воспользовался разрешением ФИФА и приостановил соглашение до конца сезона-2022/23. По данным «СЭ», на решение повлияла супруга футболиста.
«Мы, безусловно, расстроены решением Фабиана, но клуб был готов к возможным последствиям недавнего решения ФИФА, ведет активную работу на трансферном рынке и сделает все возможное, чтобы в том числе компенсировать эту потерю. Благодарим Фабиана за самоотверженную игру за «Динамо» и его вклад в завоевание бронзовых медалей в минувшем сезоне, надеемся на его скорое возвращение в наш клуб», — приводит официальный сайт «Динамо» слова Пивоварова.
Бальбуэна перешел в «Динамо» в июле 2021 года, на его счету 3 гола и 1 результативная передача в 31 матче за бело-голубых во всех турнирах. Вместе с командой он стал бронзовым призером чемпионата России в сезоне-2021/22 и серебряным призером БЕТСИТИ Кубка России.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Динамо – Ростов
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