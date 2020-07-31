Стал известен номер Кокорина в «Спартаке»
15:15
По данным «СЭ», Александр Кокорин, который вчера подписал контракт со «Спартаком», будет выступать под номером «9». Полузащитнику Резиуану Мирзову придется выбрать себе другой номер.
Напомним, что, по нашим сведениям, официальное объявление о новичке планируется на 1 августа, когда истечет контракт с «Зенитом».
Кокорин присоединился к «Зениту» в январе 2016 года. Вторую половину сезона-2019/20 он провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан.
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Материалы сюжета: Кокорин и «Спартак»
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