Стал известен номер Кокорина в «Спартаке»

По данным «СЭ», Александр Кокорин, который вчера подписал контракт со «Спартаком», будет выступать под номером «9». Полузащитнику Резиуану Мирзову придется выбрать себе другой номер.

Напомним, что, по нашим сведениям, официальное объявление о новичке планируется на 1 августа, когда истечет контракт с «Зенитом».

Кокорин присоединился к «Зениту» в январе 2016 года. Вторую половину сезона-2019/20 он провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан.