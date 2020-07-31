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Стал известен номер Кокорина в «Спартаке»

15:15
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По данным «СЭ», Александр Кокорин, который вчера подписал контракт со «Спартаком», будет выступать под номером «9». Полузащитнику Резиуану Мирзову придется выбрать себе другой номер.

Напомним, что, по нашим сведениям, официальное объявление о новичке планируется на 1 августа, когда истечет контракт с «Зенитом».

Кокорин присоединился к «Зениту» в январе 2016 года. Вторую половину сезона-2019/20 он провел на правах аренды в «Сочи». На его счету 7 голов и 10 матчей в составе южан.

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