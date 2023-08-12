Стал известен еще один потенциальный соперник «Зенита» по товарищескому матчу

Как стало известно «СЭ», альтернативой «Нефтчи» в качестве спарринг-партнера «Зенита» на сентябрь рассматривается иранский «Сепахан».

Товарищеский матч может пройти 7 или 8 сентября на «Газпром Арене».

17 февраля этого года «Сепахан» и «Зенит» встречались в Исфахане. Тогда победили хозяева — 2:0.