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Кечинов — о победе «Урала» над «Спартаком»: «Это заслуга Виктора Гончаренко»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов подвел итоги матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:3).

«Здесь однозначно видна тренерская работа, потому что у «Урала» далеко не самый сильный состав, но крепкая команда, дисциплинированная, играющая, очень приятное впечатление оставляет. Естественно, это заслуга Виктора Гончаренко», — приводит слова Кечинова «Газета.ru».

Из-за поражения от «Урала» «Спартак» опустился на третье место в турнирной таблице чемпионата России с 9 очками в 4 матчах.

В пятом туре красно-белые встретятся с «Зенитом». Матч состоится 20 августа, начало — в 19.30 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/11/21056390.shtml
Валерий Кечинов
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Виктор Гончаренко
2
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 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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