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Сегодня, 09:33

Пономарев: «Лидерство «Краснодара» в чемпионате — это временное явление»

Мария Гусева
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев оценил выступление «Краснодара» на старте нового сезона РПЛ.

«Лидерство «Краснодара» в чемпионате — это временное явление, — цитирует Betonmobile.ru Пономарева. — Ребята подустанут и опустятся вниз. В верхней части турнирной таблицы в любом случае будут ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Это закономерно. У краснодарской команды хороший настрой, их ребята хорошо бегают. Но физики на весь чемпионат им не хватит. На первое место всегда выдвигается класс. Пока же футболисты «Краснодара» бегают, хорошо открываются, но, повторюсь, это временно. У них может что-то серьезное получится, если они поправят свое положение, наберут классов, которые будут выше на голову соперников. А так, покатятся вниз. По итогам первого круга я даю им пятое место».

«Урал» с 10 очками лидирует в турнирной таблице РПЛ. На втором месте с девятью очками расположился «Краснодар», который свой матч 4-го тура сыграет в воскресенье в гостях против «Оренбурга». Третью строчку с 9 очками занимает «Спартак».

Источник: Betonmobile.ru
Владимир Пономарев (СССР)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
0
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Стал известен еще один потенциальный соперник «Зенита» по товарищескому матчу
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Квинси Промес

Спартак

 3
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Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
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Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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