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Зарема Салихова рассказала, кого считает лучшим и худшим гендиректором «Спартака»

6 июня 2021, 11:30
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Зарема Салихова и Леонид Федун. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, кого считает лучшим и худшим гендиректором клуба.

В своем Telegram-канале Салихова опубликовала опрос, в котором поинтересовалась у подписчиков, кого они считают самым успешным гендиректором клуба.

В комментариях к посту один из пользователей написал: «Если по списку: 1. Александр Жирков. 2. В перспективе Евгений Мележиков. 3. Валерий Карпин. 4. Томас Цорн. 5. Роман Асхабадзе. 6. Наиль Измайлов. 7. Шамиль Газизов».

Салихова ответила на комментарий: «Согласна с распределением первого и седьмого места».

Комментарий подписчика Салиховой.
Комментарий подписчика Салиховой.
Ответ Заремы Салиховой подписчику.
Ответ Заремы Салиховой подписчику.

Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.

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