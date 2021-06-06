Зарема Салихова рассказала, кого считает лучшим и худшим гендиректором «Спартака»
6 июня 2021, 11:30
Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала, кого считает лучшим и худшим гендиректором клуба.
В своем Telegram-канале Салихова опубликовала опрос, в котором поинтересовалась у подписчиков, кого они считают самым успешным гендиректором клуба.
В комментариях к посту один из пользователей написал: «Если по списку: 1. Александр Жирков. 2. В перспективе Евгений Мележиков. 3. Валерий Карпин. 4. Томас Цорн. 5. Роман Асхабадзе. 6. Наиль Измайлов. 7. Шамиль Газизов».
Салихова ответила на комментарий: «Согласна с распределением первого и седьмого места».
Комментарий подписчика Салиховой.
Ответ Заремы Салиховой подписчику.
Зарема Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая, в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она через «СЭ» объявила о своем выходе из совета директоров.
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