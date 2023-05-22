Спортивный психолог Гущин считает, что Соболев опозорил весь российский футбол

Спортивный психолог Вадим Гущин заявил, что нападающий московского «Спартака» Александр Соболев своим поступком в матче с ЦСКА в 28-м туре РПЛ (2:1) опозорил весь российский футбол.

«Ребенок очень искренен в своих извинениях, когда нашкодит. Только это не значит, что он выполнит свои обещания. А перед нами именно нашкодивший ребенок. Я бы хотел услышать слова, подобные тем, что сказал Абаскаль, не от него, иностранца, чуждого нашей русской культуре, а от федерации. Здесь должна идти речь о сверхдлительной дисквалификации, потому что фактически опозорена вся лига, весь наш футбол. Миллионы людей увидели, как себя могут вести высокооплачиваемые игроки, являющиеся кандидатами в сборную России. Он как минимум опозорил Премьер-Лигу, руководство которой и должно разбираться. Что касается тренера, то я не думаю, что он привык со взрослыми людьми разговаривать как с детьми, воспитывать их, где надо говорить «спасибо», где «до свидания», что показывать половые органы нехорошо. В его стране этим занимаются школьные учителя. Я считаю, что в любой команде должен быть тренер по воспитательной работе, это было хорошо и правильно, потому что спортсмены инфантильны, особенно футболисты», — приводит слова Гущина «Спорт День за Днем».

На 66-й минуте матча Соболев после борьбы за мяч с Виллианом Рошей показал бразильцу непристойный жест, за который был удален с поля. Роша повторил этот жест и тоже был удален с поля.