Галямин — о «Торпедо»: «На ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих уже под 80 лет!»

Экс-защитник ЦСКА, бывший спортивный директор «Динамо» и «Крыльев» Дмитрий Галямин в интервью «СЭ» объяснил, почему считает «Торпедо» главным разочарованием сезона-2022/23.

— Главное разочарование сезона?

— «Торпедо». Клуб с большими традициями, после долгого перерыва вернулся в премьер-лигу — и такой бесславный финал... Постоянная смена руководства, необъяснимые тренерские перестановки, провальная селекция. Да о чем говорить, если в «Торпедо» по-прежнему на ведущих ролях Лебеденко с Рязанцевым, которым на двоих уже под 80 лет! — сказал Галямин.

«Торпедо» лишилось шансов на выживание в РПЛ после поражения от ЦСКА (0:3) в 27-м туре. Черно-белые с 13 очками занимают последнее место в турнирной таблице.

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