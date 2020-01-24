Спортивный директор «Тамбова»: «Можно назначить новые выборы, но альтернатив Прядкину нет»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал «СЭ» решение избирательного комитета РФС, признавшего результат недавних выборов президента РПЛ недействительным. На общем собрании клубов Сергей Прядкин был переизбран в качестве главы лиги.

— Не могу сказать, какие правила были нарушены, — говорит Худяков. — Все 16 клубов единогласно проголосовали за продление полномочий Прядкина. Можно назначить новые выборы, все равно все проголосуют за него. Пусть будет один кандидат, или два, или три, или четыре. Все равно все равно альтернативы Прядкину нет. Он — хороший руководитель, серьезный человек. (Евгений Белоусов)