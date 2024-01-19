Капитан «Балтики» Остойич: «В Сербии все — бойцы, у нас очень сильный характер»

Защитник «Балтики» Иван Остойич в интервью Metaratings.ru высказал мнение, почему в Сербии появляются спортсмены мирового уровня.

— В чем вообще секрет сербского спорта? У вас не самая большая страна в мире, но при этом Сербия регулярно поставляет лучших спортсменов в разных видах спорта: теннисист Джокович, баскетболист Йокич, футболист Влахович и много других.

— Я сам много думал об этом. Наверное, все дело в нашем характере. Мы в Сербии все — бойцы. Наша страна через многое прошла, поэтому у нас очень сильный характер и менталитет. Если мы за что-то беремся, хотим быть в этом самыми лучшими. Думаю, поэтому у многие спортсмены из Сербии показывают отличные результаты.

Контракт Остойича с «Балтикой» действителен до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 15 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.