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Капитан «Балтики» Остойич: «В Сербии все — бойцы, у нас очень сильный характер»

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Защитник «Балтики» Иван Остойич в интервью Metaratings.ru высказал мнение, почему в Сербии появляются спортсмены мирового уровня.

— В чем вообще секрет сербского спорта? У вас не самая большая страна в мире, но при этом Сербия регулярно поставляет лучших спортсменов в разных видах спорта: теннисист Джокович, баскетболист Йокич, футболист Влахович и много других.

— Я сам много думал об этом. Наверное, все дело в нашем характере. Мы в Сербии все — бойцы. Наша страна через многое прошла, поэтому у нас очень сильный характер и менталитет. Если мы за что-то беремся, хотим быть в этом самыми лучшими. Думаю, поэтому у многие спортсмены из Сербии показывают отличные результаты.

Контракт Остойича с «Балтикой» действителен до 30 июня 2024 года. В нынешнем сезоне в активе 34-летнего футболиста 15 матчей во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Источник: metaratings.ru
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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