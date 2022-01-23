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Каттани — о контракте Игнатова: «Это один из самых многообещающих игроков России»

Спортивный директор «Спартака» прокомментировал продление контракта с 21-летним полузащитником Игнатовым
Иван Шитик
Корреспондент

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему клуб решил продлить контракт с полузащитником Михаилом Игнатовым. Полузащитник продолжит выступать за красно-белых до мая 2025 года.

— Михаил Игнатов продлил контракт. Это большое событие для «Спартака»?

— Да. На недавней пресс-конференции вопросы касались в основном тех, чьи контракты истекают в этом году. Но есть ведь и другие, не менее важные футболисты, сохранить которых — наш приоритет. Игнатов — один из самых многообещающих игроков России. И подписать его на длительный срок было чрезвычайно важно. Это исполнитель, вокруг которого можно строить сильную команду. Просто уверен, что у Игнатова есть все, чтобы очень быстро стать для «Спартака» ключевым игроком. Впереди у него яркое будущее. Как и у Пруцева: он уже понимает, что нужно делать для построения успешной карьеры. Он много работает, полон энтузиазма, у него много сильных сторон. Уже сейчас я им доволен, но буду еще счастливее, когда он выйдет на новый уровень. Уверен, это произойдет, — цитирует Каттани сайт клуба.

— Какие именно сильные стороны Михаила особенно важны?

— Это игрок, способный поднять качество игры всей команды. У него отличное видение игры, движение, техника. Мне кажется, до сегодняшнего дня его потенциал раскрывался не полностью. Он способен приносить намного больше пользы. И я очень рад, что мистер Ваноли первым сказал мне об этом. Он видит, что Игнатов способен дать команде намного больше. Я считаю, что для его карьеры работа с Ваноли будет очень полезной. Этот тренер способен вывести Михаила на топовый уровень.

В составе основной команды «Спартака» Игнатов дебютировал в сентябре 2018 года при итальянском тренере-чемпионе Массимо Каррере. Всего за первую команду красно-белых полузащитник провел 38 матчей, из которых 22 — в нынешнем сезоне.

Источник: https://spartak.com/news/2022-01-23-luka_kattani__intervyu_o_podpisanii_prutseva_prodlenii_ayrtona_i_ignatova/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

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П1

19%

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16%

1.70
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ТБ 2.0

24%

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1.49

П2

14%

2.75
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 1
Вест Хэм 0
Матч завершен

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
Михаил Игнатов
ФК Спартак (Москва)
Лука Каттани
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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