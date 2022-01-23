Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал, почему клуб решил продлить контракт с полузащитником Михаилом Игнатовым. Полузащитник продолжит выступать за красно-белых до мая 2025 года.

— Михаил Игнатов продлил контракт. Это большое событие для «Спартака»?

— Да. На недавней пресс-конференции вопросы касались в основном тех, чьи контракты истекают в этом году. Но есть ведь и другие, не менее важные футболисты, сохранить которых — наш приоритет. Игнатов — один из самых многообещающих игроков России. И подписать его на длительный срок было чрезвычайно важно. Это исполнитель, вокруг которого можно строить сильную команду. Просто уверен, что у Игнатова есть все, чтобы очень быстро стать для «Спартака» ключевым игроком. Впереди у него яркое будущее. Как и у Пруцева: он уже понимает, что нужно делать для построения успешной карьеры. Он много работает, полон энтузиазма, у него много сильных сторон. Уже сейчас я им доволен, но буду еще счастливее, когда он выйдет на новый уровень. Уверен, это произойдет, — цитирует Каттани сайт клуба.

— Какие именно сильные стороны Михаила особенно важны?

— Это игрок, способный поднять качество игры всей команды. У него отличное видение игры, движение, техника. Мне кажется, до сегодняшнего дня его потенциал раскрывался не полностью. Он способен приносить намного больше пользы. И я очень рад, что мистер Ваноли первым сказал мне об этом. Он видит, что Игнатов способен дать команде намного больше. Я считаю, что для его карьеры работа с Ваноли будет очень полезной. Этот тренер способен вывести Михаила на топовый уровень.

В составе основной команды «Спартака» Игнатов дебютировал в сентябре 2018 года при итальянском тренере-чемпионе Массимо Каррере. Всего за первую команду красно-белых полузащитник провел 38 матчей, из которых 22 — в нынешнем сезоне.