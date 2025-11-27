Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Никита Симонян — легенда, он всю жизнь посвятил красно-белым»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао выразил соболезнования в связи со смертью легенды красно-белых Никиты Симоняна.

«Знаю его как легенду «Спартака», легендарного футболиста. Он также выигрывал золото Олимпиады в составе сборной России, где, по-моему, было 10 футболистов «Спартака», а также Лев Яшин, черная пантера. Симонян был легендарным тренером, а также человеком, который посвятил всю свою жизнь «Спартаку». Для меня это показатель, он легенда!» — сказал Кахигао.

Церемония прощания с Симоняном проходит 27 ноября на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» — за эту команду экс-нападающий забил 160 голов.

Вместе со «Спартаком» Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и дважды — Кубок СССР. В качестве тренера он дважды приводил красно-белых с победе в чемпионате СССР и трижды — в Кубке страны.

Также Симонян возглавлял «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР.