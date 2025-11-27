Гендиректор «Спартака» Некрасов: «Своим служением команде Никита Симонян указывал путь молодым поколениям»

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов выразил соболезнования в связи со смертью лучшего бомбардира в истории красно-белых Никиты Симоняна.

«Недавно мы поздравляли Никиту Павловича с 99-летием. С одной стороны, эти цифры вызывают уважение, а с другой — не удивляют. Он принимал участие в каждом заседании ветеранов «Спартака». Последний раз — две недели назад. Вчера команда среагировала и салютовала памяти Никиты Павловича Симоняна блестящей победой и игрой. Своим служением «Спартаку» он указывал путь молодым поколениям. Вечная память легенде», — сказал Некрасов на церемонии прощания с Симоняном, которая проходит на стадионе «Лукойл Арена» 27 ноября.

Симонян умер 23 ноября. Ему было 99 лет. Он является лучшим бомбардиром в истории «Спартака» — за эту команду экс-нападающий забил 160 голов.

В составе «Спартака» Симонян становился четырехкратным чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок страны. В качестве тренера он дважды приводил красно-белых с победе в чемпионате СССР и трижды — в Кубке страны.

Также Симонян возглавлял «Арарат», одесский «Черноморец» и сборную СССР.