Дюков: «Никита Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой»
Президент РФС Александр Дюков выступил на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном, которая проходит в Москве 27 ноября.
«Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой. Никита Павлович прожил яркую жизнь. Он был легендой при жизни. В нашей памяти он останется как величайший игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить те радостные моменты, которые он принес нашей стране.
Судьба Никиты Павловича была неразрывно связана с историей нашей страны. Он был со страной и в минуты радости, и в минуты горя. Он всегда был предан своей команде, бился за нее и свою страну. Для всех нас он будет примером служения футболу и стране. Светлая память», — сказал Дюков.
Церемония прощания с экс-нападающим проходит на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».
Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. С 1993 года он работал первым вице-президентом РФС.
Также Симонян был главным тренером «Спартака», «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|8
|5
|1
|2
|15-7
|16
|
3
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
4
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
5
|Зенит
|8
|5
|0
|3
|16-7
|15
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Балтика
|8
|3
|2
|3
|12-9
|11
|
8
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|11-10
|11
|
9
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
10
|Крылья Советов
|8
|2
|4
|2
|12-13
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|8
|1
|3
|4
|7-10
|6
|
14
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
15
|Родина
|8
|1
|1
|6
|9-21
|4
|
16
|Факел
|8
|0
|3
|5
|6-12
|3
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|2 : 1
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|2 : 2
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|2 : 1
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|1 : 0
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|1 : 1
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|3 : 2
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|3 : 0
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|1 : 1
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Илья Рожков
Рубин
|7
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0