Дюков: «Никита Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой»

Президент РФС Александр Дюков выступил на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном, которая проходит в Москве 27 ноября.

«Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой. Никита Павлович прожил яркую жизнь. Он был легендой при жизни. В нашей памяти он останется как величайший игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить те радостные моменты, которые он принес нашей стране.

Судьба Никиты Павловича была неразрывно связана с историей нашей страны. Он был со страной и в минуты радости, и в минуты горя. Он всегда был предан своей команде, бился за нее и свою страну. Для всех нас он будет примером служения футболу и стране. Светлая память», — сказал Дюков.

Церемония прощания с экс-нападающим проходит на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. С 1993 года он работал первым вице-президентом РФС.

Также Симонян был главным тренером «Спартака», «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР.