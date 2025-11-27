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Дюков: «Никита Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков выступил на церемонии прощания с олимпийским чемпионом 1956 года и лучшим бомбардиром московского «Спартака» Никитой Симоняном, которая проходит в Москве 27 ноября.

«Симонян заслужил народную любовь своим талантом, трудолюбием, человеческими качествами, добродушием и прямотой. Никита Павлович прожил яркую жизнь. Он был легендой при жизни. В нашей памяти он останется как величайший игрок, тренер и руководитель. Мы всегда будем помнить те радостные моменты, которые он принес нашей стране.

Судьба Никиты Павловича была неразрывно связана с историей нашей страны. Он был со страной и в минуты радости, и в минуты горя. Он всегда был предан своей команде, бился за нее и свою страну. Для всех нас он будет примером служения футболу и стране. Светлая память», — сказал Дюков.

Никита Симонян.«Огромная потеря для всей красно-белой семьи». Россия прощается с Симоняном

Церемония прощания с экс-нападающим проходит на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена».

Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. С 1993 года он работал первым вице-президентом РФС.

Также Симонян был главным тренером «Спартака», «Арарата», одесского «Черноморца» и сборной СССР.

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Никита Симонян
РФС
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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На «Лукойл Арене» началась церемония прощания с Никитой Симоняном

Спортивный директор «Спартака» Кахигао: «Никита Симонян — легенда, он всю жизнь посвятил красно-белым»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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30 тур
11.09 18:00 Крылья Советов – Родина 2 : 1
12.09 14:00 Факел – Балтика 2 : 2
12.09 16:15 Зенит – Локомотив 2 : 1
12.09 18:30 Динамо – Оренбург 1 : 0
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин 1 : 1
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх 3 : 2
13.09 17:00 Спартак – Ростов 3 : 0
13.09 19:30 Краснодар – Акрон 1 : 1
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 7 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
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