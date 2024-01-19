На Зимний Кубок РПЛ в Абу-Даби можно отправиться бесплатно

Со 2 по 14 февраля в Абу-Даби пройдет одно из главных событий зимнего перерыва в российском футболе — Winline Зимний Кубок РПЛ.

В турнире сыграют «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат» и действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли», которым руководит Марко Николич.