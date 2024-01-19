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Радимов рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ в европейские клубы

Виктория Кравченко
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Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал, стоит ли российским игрокам уезжать из РПЛ. Он считает, что если есть шанс уйти в команду, в которой будешь прогрессировать, то стоит поехать.

«Нужно ли уезжать, если есть предложение из топ-5, Португалии, Бельгии или Голландии? Думаю, да, чтобы прогрессировать. Я бы не уехал в Испанию сразу. Я бы поехал в Голландию или Бельгию в хороший клуб, чтобы адаптироваться», — сказал Радимов в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Будучи футболистом, Радимов играл за испанский клуб «Реал Сарагоса», где выступал почти пять лет, а в 2001 году перешел в болгарский «Левски». В 2002 году он вернулся в Россию, подписав контракт с «Крыльями Советов».

На данный момент российские клубы и сборные отстранены от международных турниров.

Владислав Радимов
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 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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