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Чистяков: «Сейчас хочу сконцентрироваться на «Сочи», а как будет дальше — покажет время»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Дмитрий Чистяков прокомментировал переход из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

«Не так много игрового времени было в последние месяцы, стали появляться травмы. В какой-то момент пришло предложение от «Сочи», и я согласился, потому что хочу играть, получать игровую практику и помочь команде остаться в Премьер-Лиге. В любой команде никто не гарантирует место в старте, потому что все игроки хорошего уровня, нужно доказывать свое мастерство. Будем стараться.

С тренером «Сочи» Морено уже пообщались, да. Но раскрывать разговор не буду, он останется между нами. В команде приняли хорошо. Познакомились со всеми ребятами. С кем-то уже был знаком лично, с кем-то — заочно. Все нормально. Сейчас хочу сконцентрироваться на работе в футбольном клубе «Сочи», а как будет дальше — покажет время», — цитирует «РБ Спорт» Чистякова.

В этом сезоне Чистяков сыграл только в 5 матчах (суммарно 145 игровых минут).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-chistyakov-pereshel-v-sochi-potomu-chto-hochu-poluchat-igrovuyu-praktiku/
Дмитрий Чистяков
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4
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