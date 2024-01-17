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Стипиди: «Севикян не суперзвезда, про Захаряна тоже было много шума»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди оценил возможный переход полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна в венгерский «Ференцварош».

«У нас во многих клубах работают руководители, которые вообще футбола не знают или знают его очень слабо, хотя сами думают, что знают его прекрасно. У них все заточено не под развитие клубов, а под то, как зарабатывать деньги на футболистах. Да и то за Севикяна мало заплатят. Чемпионат России сегодня намного сильнее чемпионата Венгрии. А Севикяна изображают футболистом, за которым разные клубы бегают. То «Краснодар» бегал, теперь «Ференцварош». Если «Пари НН» работает с группой агентов, которые в Европе имеют дела с армянской диаспорой, тогда все понятно.

Севикян не является какой-то там суперзвездой. Да, неплохо выглядел пацан, но только неплохо. Правильно высказался Юран, что Севикян не стал в его команде ключевым игроком, что «Пари НН» справится и без него. Сколько было шума и ажиотажа вокруг Захаряна? А сегодня что? Там попал в состав, там его заменили, одну голевую передачу за двадцать матчей сделал. Польза от него сегодня какая в «Реал Сосьедаде»? Практически никакой. Думаете, с Севикяном иначе будет?» — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Эдгар принял участие в 18 матчах за «Пари НН» и забил 4 мяча.

Источник: Евро-Футбол.Ру
ФК Нижний Новгород
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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