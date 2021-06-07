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Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива»

15:06
Ведран Чорлука и Марко Николич. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Ведран Чорлука и Марко Николич. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб Марко Николича в «Локомотиве». Контракт с 35-летним хорватом будет подписан в ближайшие дни.

По итогам прошлого сезона Чорлука принял решение покинуть московский клуб и завершить карьеру футболиста.

Хорват выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с железнодорожниками он становился чемпионом России (2017/18), четырежды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).

В минувшем сезоне Чорлука провел 32 матча за «Локо», забил один гол и сделал две результативные передачи.

(Максим Алланазаров)

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