Чорлука войдет в тренерский штаб «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», Ведран Чорлука войдет в тренерский штаб Марко Николича в «Локомотиве». Контракт с 35-летним хорватом будет подписан в ближайшие дни.

По итогам прошлого сезона Чорлука принял решение покинуть московский клуб и завершить карьеру футболиста.

Хорват выступал за «Локомотив» с 2012 года. Вместе с железнодорожниками он становился чемпионом России (2017/18), четырежды выигрывал Кубок России (2014/15, 2016/17, 2018/19) и завоевал Суперкубок страны (2019).

В минувшем сезоне Чорлука провел 32 матча за «Локо», забил один гол и сделал две результативные передачи.

(Максим Алланазаров)