Спортивный директор «Оренбурга» заявил, что в клуб никто не обращался по трансферу Гойковича

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал об обращениях в клуб по трансферу боснийского защитника Ренато Гойковича.

«Запросов по Гойковичу в клубе нет, ничего официально не поступало. Сами все из прессы узнаем», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА. В текущем сезоне 27-летний Гойкович принял участие в 18 матчах за «Оренбург» и отдал 3 результативные передачи.