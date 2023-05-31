Спортивный директор «Оренбурга» о будущем Лички: «В наш клуб никто не обращался»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос «СЭ» о будущем главного тренера Марцела Лички.

Ранее представитель специалиста Сергей Новиков заявил «СЭ», что команды из ОАЭ, Турции и Китая проявляют интерес к 45-летнему чеху.

«Пока Марцел с нами. Интерес из ОАЭ и Китая? Агенты ведут работу, это всегда будет. Но в клуб никто не обращался. Иногда информация бывает правдивая, иногда нет. Мы спокойно на это реагируем», — сказал Андреев «СЭ».

Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года.