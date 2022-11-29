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Сегодня, 12:47

Спортивный директор «Оренбурга» сообщил, что клуб не рассматривает варианты продажи игроков

Виталий Косик
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал о возможной продаже игроков в зимнее трансферное окно.

«Предложений по иностранцам сейчас никаких нет. Я вам больше хочу сказать. Мы не рассматриваем вариант с продажей кого-либо, включая легионеров. Хотим сохранить и усилить команду. Работа уже ведется», — цитирует функционера «РБ Спорт».

«Оренбург» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров команда набрала 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-orenbruga-my-ne-rassmatrivaem-prodazhu-nashih-futbolistov-zimoj-vklyuchaya-legionerov/
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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