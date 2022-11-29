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Сегодня, 13:25

«Черноморец» и «Динамо» заключили соглашение о сотрудничестве

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Московское «Динамо» и новороссийский «Черноморец» заключили соглашение о сотрудничестве в области детского, молодежного и профессионального футбола.

Пресс-служба московской команды сообщает, что договор подразумевает совместную работу в различных направлениях: организация учебно-тренировочного процесса тренерами детских, молодежных и профессиональных команд, работа медицинского департамента в области диагностики, лечения, восстановления и реабилитации, питание профессиональных команд, работа по вопросам маркетинга и коммерческой деятельности, обеспечение общественного порядка и безопасности во время проведения соревновательного и учебно-тренировочного процесса.

Соглашение подписали генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров и генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко.

«Динамо» занимает 4-е место в таблице МИР РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах. «Черноморец» лидер первой подгруппы Второй Лиги.

Источник: https://fcdm.ru/news/dynamo-i-cernomorec-zakliucili-dogovor-o-sotrudnicestve
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