Игорь Семшов: «Дзюба еще может играть в футбол. Думаю, он бы отлично вписался в «Сочи»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы. Ранее сообщалось о возможном переходе российского форварда в кипрский клуб «Кармиотисса».

«Если Дзюба вернется в российский чемпионат, то предложения будут не из первой пятерки, потому что он полгода не играл. Если он рассматривает предложение из Кипра, то можно туда поехать поиграть в спокойном чемпионате. Там Артем будет себя чувствовать замечательно. Уровень в чемпионате Кипра хороший, но там нет особых задач. Думаю, он еще может несколько лет поиграть в футбол. Артем многим бы командам РПЛ пригодился, но есть тренеры, руководство. Если «Сочи» будет нужен Дзюба, он впишется туда. Все зависит от того, какой им нужен форвард», — цитирует экс-хавбека «РБ Спорт».

34-летний нападающий является свободным агентом. Дзюба с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с турецким клубом.