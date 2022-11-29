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Игорь Семшов: «Дзюба еще может играть в футбол. Думаю, он бы отлично вписался в «Сочи»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы. Ранее сообщалось о возможном переходе российского форварда в кипрский клуб «Кармиотисса».

«Если Дзюба вернется в российский чемпионат, то предложения будут не из первой пятерки, потому что он полгода не играл. Если он рассматривает предложение из Кипра, то можно туда поехать поиграть в спокойном чемпионате. Там Артем будет себя чувствовать замечательно. Уровень в чемпионате Кипра хороший, но там нет особых задач. Думаю, он еще может несколько лет поиграть в футбол. Артем многим бы командам РПЛ пригодился, но есть тренеры, руководство. Если «Сочи» будет нужен Дзюба, он впишется туда. Все зависит от того, какой им нужен форвард», — цитирует экс-хавбека «РБ Спорт».

34-летний нападающий является свободным агентом. Дзюба с августа выступал за «Адану Демирспор», в составе которого забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября россиянин расторг контракт с турецким клубом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-dzyuba-eshhe-mozhet-igrat-v-futbol-dumayu-on-vpisalsya-by-v-sochi/
Артем Дзюба
Игорь Семшов
ФК Сочи
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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