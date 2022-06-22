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Спортивный директор «Торпедо»: «Именно сейчас расширение РПЛ было бы нецелесообразным»

Максим Ляпин считает, что на данный момент расширение РПЛ до 18 команд нецелесообразно
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Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин считает, что на данный момент расширение РПЛ до 18 команд нецелесообразно.

—Было принято решение не расширять Лигу. Согласны ли с этим? Кака позиция у клуба?

—Именно сейчас расширение, наверное, было бы нецелесообразным. Есть регламент, все его придерживались — были стыки, команды вылетели. Все разговоры, которые были, так и остались разговорами. Ни во что конкретное это не превратилось. Поэтому спокойно отношусь к этому. Примут регламент с 18 клубами в РПЛ — здорово. Если останется 16 команд то тоже будет здорово. Я не вижу смысла рассуждать на тему того, на что конкретно я повлиять не могу.

20 мая прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24. Инициатором рассмотрения этого вопроса выступил екатеринбургский «Урал».

Сообщалось, что за расширение лиги выступили только «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».

(Дмитрий Барулев)

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