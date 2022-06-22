Спортивный директор «Торпедо»: «Именно сейчас расширение РПЛ было бы нецелесообразным»
Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин считает, что на данный момент расширение РПЛ до 18 команд нецелесообразно.
—Было принято решение не расширять Лигу. Согласны ли с этим? Кака позиция у клуба?
—Именно сейчас расширение, наверное, было бы нецелесообразным. Есть регламент, все его придерживались — были стыки, команды вылетели. Все разговоры, которые были, так и остались разговорами. Ни во что конкретное это не превратилось. Поэтому спокойно отношусь к этому. Примут регламент с 18 клубами в РПЛ — здорово. Если останется 16 команд то тоже будет здорово. Я не вижу смысла рассуждать на тему того, на что конкретно я повлиять не могу.
20 мая прошло собрание руководителей клубов РПЛ, в ходе которого большинство клубов проголосовали против расширения лиги до 18 команд с сезона-2023/24. Инициатором рассмотрения этого вопроса выступил екатеринбургский «Урал».
Сообщалось, что за расширение лиги выступили только «Урал», «Крылья Советов» и «Химки».
(Дмитрий Барулев)
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|00:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
|
Химки – Зенит
|- : -