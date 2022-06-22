Спортивный директор «Торпедо» Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон
Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон.
— Какие цели команда ставит на сезон?
— Перед командой и перед собой поставили максимально возможные цели в тех рамках, в которых мы существуем. Сейчас важно закрепиться в этой лиге, проявить себя достойно. Будет Кубок, возможно, будет Кубок Лиги, поэтому надо и в этих турнирах достойно показать себя. Ничего нового не скажу. Надо достойно выступить во всех турнирах.
(Дмитрий Барулев)
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0
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|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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