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Спортивный директор «Торпедо» Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон.

— Какие цели команда ставит на сезон?

— Перед командой и перед собой поставили максимально возможные цели в тех рамках, в которых мы существуем. Сейчас важно закрепиться в этой лиге, проявить себя достойно. Будет Кубок, возможно, будет Кубок Лиги, поэтому надо и в этих турнирах достойно показать себя. Ничего нового не скажу. Надо достойно выступить во всех турнирах.

(Дмитрий Барулев)

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ФК Торпедо (Москва)
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