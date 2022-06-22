Спортивный директор «Торпедо» Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон.

— Какие цели команда ставит на сезон?

— Перед командой и перед собой поставили максимально возможные цели в тех рамках, в которых мы существуем. Сейчас важно закрепиться в этой лиге, проявить себя достойно. Будет Кубок, возможно, будет Кубок Лиги, поэтому надо и в этих турнирах достойно показать себя. Ничего нового не скажу. Надо достойно выступить во всех турнирах.

(Дмитрий Барулев)