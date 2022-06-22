Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:50

«Динамо» может провести товарищеский матч с «Рубином» в Москве

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По информации «СЭ», московское «Динамо» может провести товарищеский матч с «Рубином» в начале июля. Если стороны договорятся о проведении игры, то она пройдет в Москве.

«Динамо» в межсезонье 25-го июня сыграет с «Амкалом», а о других контрольных матчах клуб пока не сообщал. «Рубин» перед стартом сезона в ФНЛ уже сыграл на своей базе товарищеский матч с «Акроном» (1:0), а также проведет в Казани встречи с КАМАЗом, «Крыльями Советов» и «Уфой».

Футбол
РПЛ
ФНЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Рубин (Казань)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем скандальный Дзюба «Фенербахче»? Турки любят «старичков», а тренер «Фенера» обожает идти в атаку
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Новый главный тренер «Динамо» Йоканович: «Надеюсь, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами»
Спортивный директор «Торпедо»: «Именно сейчас расширение РПЛ было бы нецелесообразным»
Спортивный директор «Торпедо» Ляпин рассказал о целях команды на следующий сезон
В «Торпедо» прокомментировали решение ФИФА разрешить иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами
В «Торпедо» рассказали о планах по усилению команды перед стартом сезона РПЛ
«Рано оценивать Бакаева. У «Зенита» совсем другая культура игры, чем у «Спартака». Мнение Орлова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Спортивный директор «Торпедо»: «Именно сейчас расширение РПЛ было бы нецелесообразным»

Новый главный тренер «Динамо» Йоканович: «Надеюсь, что болельщики будут гордиться нами и нашими результатами»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости