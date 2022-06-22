«Динамо» может провести товарищеский матч с «Рубином» в Москве
По информации «СЭ», московское «Динамо» может провести товарищеский матч с «Рубином» в начале июля. Если стороны договорятся о проведении игры, то она пройдет в Москве.
«Динамо» в межсезонье 25-го июня сыграет с «Амкалом», а о других контрольных матчах клуб пока не сообщал. «Рубин» перед стартом сезона в ФНЛ уже сыграл на своей базе товарищеский матч с «Акроном» (1:0), а также проведет в Казани встречи с КАМАЗом, «Крыльями Советов» и «Уфой».
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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