«Динамо» может провести товарищеский матч с «Рубином» в Москве

По информации «СЭ», московское «Динамо» может провести товарищеский матч с «Рубином» в начале июля. Если стороны договорятся о проведении игры, то она пройдет в Москве.

«Динамо» в межсезонье 25-го июня сыграет с «Амкалом», а о других контрольных матчах клуб пока не сообщал. «Рубин» перед стартом сезона в ФНЛ уже сыграл на своей базе товарищеский матч с «Акроном» (1:0), а также проведет в Казани встречи с КАМАЗом, «Крыльями Советов» и «Уфой».