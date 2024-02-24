Корниленко: «Очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не ушел зимой»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко подвел итоги зимнего трансферного окна для клуба.

«Мы очень довольны, что никто из лидеров «Крыльев» не покинул команду, что нам удалось всех сохранить. Считаем, что смогли точечно усилиться в условиях рынка. Все идет в рабочем режиме», — приводит слова Корниленко Metaratings.ru.

В зимнее трансферное окно «Крылья Советов» покинули защитник Матео Барач и полузащитник Дмитрий Великородный. Кроме того «Локомотив» купил у самарского клуба Никиту Салтыкова, но оставил вингера в аренде в «Крыльях» до конца сезона-2023/24.