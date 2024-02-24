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24 февраля, 17:49

Чанов: «Я бы не хотел, чтобы Чалов покинул ЦСКА»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов признался, что не хочет, чтобы форвард Федор Чалов летом покинул клуб.

«Я бы этого не хотел. А там посмотрим, как сложится судьба. Может быть поступит хорошее предложение, когда можно думать не только о клубе, а о футболисте. Имею в виду предложение может оказаться высочайшего уровня», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Контракт 25-летнего Чалова с красно-синими рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился 11 голами и отдал три результативные передачи.

Источник: Vprognoze.ru
Вячеслав Чанов
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Зенит – Спартак
 - : -
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