Чанов: «Я бы не хотел, чтобы Чалов покинул ЦСКА»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов признался, что не хочет, чтобы форвард Федор Чалов летом покинул клуб.

«Я бы этого не хотел. А там посмотрим, как сложится судьба. Может быть поступит хорошее предложение, когда можно думать не только о клубе, а о футболисте. Имею в виду предложение может оказаться высочайшего уровня», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

Контракт 25-летнего Чалова с красно-синими рассчитан до декабря 2024 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых отметился 11 голами и отдал три результативные передачи.