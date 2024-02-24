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Сегодня, 17:04

Источник: «Зенит» запросил у ЦСКА 200 миллионов рублей за трансфер Кругового зимой

Алина Савинова
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ЦСКА пытался выкупить защитника «Зенита» Данила Кругового в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Как отмечает источник, армейцы до последнего надеялись заполучить Кругового уже этой зимой. Московская команда была готова заплатить за футболиста 80 миллионов рублей, однако «Зенит» соглашался отпустить его только за 200 миллионов рублей. В связи с этим сделка не состоялась.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым. Футболист перейдет в московский клуб летом, а до этого момента по решению руководства сине-бело-голубых будет выступать за «Зенит-2».

24 февраля Круговой сыграл за вторую команду петербургского клуба в контрольном матче на сборе в Турции против «Краснодара-2» (4:0). 25-летний защитник вышел на поле во втором тайме.

Источник: https://t.me/karpinside/30539
Данил Круговой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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