Спортивный директор ЦСКА Шевелев: «Не хочется в панике скупать паспортистов, чтобы подстраивать состав под лимит»

Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев ответил на вопрос о своем отношении к возможному ужесточению лимита на легионеров в РПЛ.

«Мне очень хочется, чтобы молодые россияне появлялись в составах команд естественным путем. Чтобы мы не подстраивали состав команды под лимит, скупая в панике паспортистов. К сожалению, есть футболисты, а есть те, кто попадет в РПЛ только из-за паспорта. Для меня вариант, при котором молодые игроки попадают в состав естественным путем, гораздо ближе.

Я уверен, что работает не запретительная логика. Клубы должны быть заинтересованы, чтобы молодые футболисты играли. Не знаю, секрет это или нет, но начиная с Марко Николича в контракте тренера ЦСКА есть два пункта. Первый: за игровое время футболистов в возрасте до 20 лет, второй: за игровое время футболистов до 19 лет. Оба пункта премируются. Мы видим, что два года назад количество футболистов до 21 года, которые постоянно попадали в состав, было равно нулю. В прошлом сезоне оно существенно выросло, а в этом мы в топ-2 лиги по этому показателю. Это пример, когда мы сделали это без лимита или какой-то указки сверху. Здесь не было никакого политического решения. Это был внутренний процесс в клубе, когда мы решили, что так для нас будет лучше», — сказал Шевелев в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 17 туров ЦСКА с 36 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.