Спортивный директор ЦСКА: «Карраскаль до лета планирует играть за ЦСКА и бороться за титул»

Спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи вокруг будущего полузащитника армейцев Хорхе Карраскаля.

— Говорят про возможный уход Карраскаля. Как вы видите этот процесс?

— Как таковых офферов мы не получали. Идет элементарное традиционное зондирование почвы — звонят то от одного, то от другого клуба, возникают посредники. Это целая работа — выяснять, за сколько можно забрать футболиста. Такая работа ведется. А те слухи, которые появляются в прессе, порой рождаются на комментариях болельщиков за рубежом.

Мы к этому точно спокойно относимся, потому что перед отпуском спрашивали у Карраскаля и агента об их планах. Они сказали, что до лета планируют играть за ЦСКА и бороться за титул. А дальше уже, если возьмем титул, предложения примут, — сказал Мовсесьян Sport24.

24-летний колумбиец выступает за ЦСКА с февраля 2022 года. В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за армейцев во всех турнирах.

Контракт Карраскаля с ЦСКА действует до конца июня 2026 года, портал Transfermark оценивает игрока в 9 миллионов евро.