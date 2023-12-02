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Сегодня, 14:07

Спортдиректор «Оренбурга» рассказал, что выкуп Титкова пока не обсуждался

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что пока нет решения по возможному выкупу Николая Титкова.

«Мы пока ничего не обсуждали. У нас есть опция на выкуп Титкова и все будет зависеть от нашего решения. Когда закончим сезон, будем садиться и обсуждать», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

23-летний Титков является воспитанником «Локомотива». Он выступает за «Оренбург» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел за клуб семь матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-poka-ne-obsuzhdali-vy-kup-titkova/
Дмитрий Андреев
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
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 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
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 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
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 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
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