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Сегодня, 14:23

Главный агроном «Локомотива» назвал идеальным газон на «РЖД Арене» перед матчем с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный агроном «Локомотива» Владислав Лысенко в комментарии для «СЭ» высказался о состоянии поля на «РЖД Арене» в преддверии матча 17-го тура РПЛ против «Зенита».

— В каком сейчас состоянии поле перед матчем с «Зенитом»?

— Поле уже подготовлено к матчу, проведена стрижка и нанесена разметки. Понятно, что мы тоже смотрим прогноз погоды на разных источниках, понимаем, что ожидается снегопад. Готовим специализированную технику, которая может заезжать на футбольное поле и очищать его в случае необходимости. Плюс во второй половине сегодняшнего дня мы укроем поле защитным материалом, чтобы снег можно было с него счистить, минимизировав нагрузку на газон. Далее уже будем действовать исходя из фактических погодных условий в день матча.

— Как вы будете готовить поле в день матча?

— За 2,5-3 часа планируем отдать поле в эксплуатацию под день матча. Единственное, если снег будет идти в постоянном режиме, будем дежурить, проводить необходимые мероприятия, расчищать. Плюс очень важно будет взаимодействовать с главным арбитром матча, чтобы он мог давать свои рекомендации по поводу расчистки разметки, если снег будет идти в период игры, чтобы были какие-то технические паузы для того, чтобы расчищать линии, которые необходимы для того, чтобы матч не задерживался.

Сегодня лампы дополнительного освещения вывезены с футбольного поля. Модулями досвета мы восприняли недостаток солнечного света в течение всего цикла подготовки к матчу с «Зенитом».

Сам газон в идеальном состоянии, несмотря на зимний период. Я бы сказал, он еще летне-осенний. Будем отталкиваться от погодных условий, принимать решения уже по факту. Все необходимое у нас есть. Персонал обучен, проинструктирован. Техника готовится к интенсивной работе. Все как положено, ничего нового не скажу. Многие переживают: подогрев поля, естественно, будет включен на полную мощность.

— Тем более был опыт снежного дерби в апреле 2022 года против «Спартака», когда все службы смогли справиться с аномальным снегом.

— Да, в рамках регламента мы справились. Высота снежного покрова в то время была достаточно высокой. Техникой протащить его было практически невозможно, тракторы бы буксовали на поле и повредили бы газон. Поэтому, воспользовавшись возможностью на час перенести время начала матча, по решению главного арбитра, мы переждали пик интенсивного выпадения осадков, снег немного осел и за счет активной работы подогрева и оставшуюся массу просто счистили. Для апреля такой снегопад был на грани аномалии, форс-мажора (так было записано в рапорте делегата). В декабре ожидаемо, что будет снег. В каком объеме — покажет время. Надеюсь, что футбол победит, болельщики своим дыханием согреют стадион, и нам не будет страшна никакая пурга или метель. А мы приложим максимум усилий, чтобы минимизировать все риски и проблемы. Техника есть, люди есть, инструмент есть, подогрев включен. Надеемся, что погода будет более благосклонной и даст нам провести матч в более-менее приемлемых условиях.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что со стадиона «РЖД Арена» вывезли 7 тысяч кубометров снега перед матчем РПЛ с «Зенитом». По прогнозам синоптиков в воскресенье, 3 декабря, в Москве должен пройти обильный снегопад.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится 3 декабря на «РЖД Арене», начало — в 16.30 (мск).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
2
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
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 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
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 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
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 - : -
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