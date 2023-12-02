ЦСКА сыграет с «Ростовом» в чемпионате России по футболу 3 декабря

ЦСКА сыграет с «Ростовом» в рамках 17-го тура российской премьер-лиги (РПЛ) 3 декабря, в воскресенье. Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния ЦСКА — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Армейцы занимают 6-е место в турнирной таблице РПЛ, в их активе — 25 очков. Команда Валерия Карпина набрала 20 баллов и располагается на 10-й строчке.

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