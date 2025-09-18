Спортивный директор «Балтики»: «Мы пока не «Зенит» и «Динамо». Но стремимся быть наверху»

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Владимира Сауся.

«Мы допускаем, что любой игрок команды может покинуть ее, если поступит соответствующее предложение. Перед каждым сезоном мы прописываем внутренний бай-аут (сумма отступных. — Прим «СЭ»), по которым мы готовы рассматривать предложение. Мы понимаем, где мы находимся в пищевой цепочке. Мы пока не «Зенит» и не «Динамо», у нас своя ниша. Стремимся быть наверху, но пока ситуация такая. Игроки тоже амбициозные, тоже хотят играть в больших клубах, важен баланс. Бай-аут Сауся? Это конфиденциальная информация, но большой», — сказал Маргарян «СЭ».

В этом сезоне на счету 22-летнего Сауся 9 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.