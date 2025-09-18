Спортивный директор «Балтики»: «Мы пока не «Зенит» и «Динамо». Но стремимся быть наверху»
Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Владимира Сауся.
«Мы допускаем, что любой игрок команды может покинуть ее, если поступит соответствующее предложение. Перед каждым сезоном мы прописываем внутренний бай-аут (сумма отступных. — Прим «СЭ»), по которым мы готовы рассматривать предложение. Мы понимаем, где мы находимся в пищевой цепочке. Мы пока не «Зенит» и не «Динамо», у нас своя ниша. Стремимся быть наверху, но пока ситуация такая. Игроки тоже амбициозные, тоже хотят играть в больших клубах, важен баланс. Бай-аут Сауся? Это конфиденциальная информация, но большой», — сказал Маргарян «СЭ».
В этом сезоне на счету 22-летнего Сауся 9 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0-0
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3
|Локомотив
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|0-0
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4
|Спартак
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|0
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|0-0
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5
|ЦСКА
|0
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|0-0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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8
|Рубин
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|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -