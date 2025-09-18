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18 сентября 2025, 14:23

Спортивный директор «Балтики»: «Мы пока не «Зенит» и «Динамо». Но стремимся быть наверху»

Артем Бухаев
Корреспондент

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем нападающего Владимира Сауся.

«Мы допускаем, что любой игрок команды может покинуть ее, если поступит соответствующее предложение. Перед каждым сезоном мы прописываем внутренний бай-аут (сумма отступных. — Прим «СЭ»), по которым мы готовы рассматривать предложение. Мы понимаем, где мы находимся в пищевой цепочке. Мы пока не «Зенит» и не «Динамо», у нас своя ниша. Стремимся быть наверху, но пока ситуация такая. Игроки тоже амбициозные, тоже хотят играть в больших клубах, важен баланс. Бай-аут Сауся? Это конфиденциальная информация, но большой», — сказал Маргарян «СЭ».

В этом сезоне на счету 22-летнего Сауся 9 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и 2 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,2 миллиона евро.

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Владислав Саусь
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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