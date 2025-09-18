Transfermarkt: Батраков обошел по стоимости Месси и Роналду

Transfermarkt обновил информацию о трансферной стоимости игроков клубов РПЛ.

Самым ценным активом клубов среди россиян стал 20-летний российский полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков — оценка стоимости спортивных прав на него выросла на 11 миллионов евро до 23 миллионов евро.

В общем рейтинге самых дорогих игроков чемпионата России Батраков идет на третьем месте, уступая Луисe Энрике из «Зенита» и Эдуарду Сперцяну из «Краснодара» (оба — 25 миллионов евро).

В сезоне-2025/26 Батраков в 11 матчах во всех турнирах забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

Для сравнения, трансферная стоимость 38-летнего аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси оценивается в 18 миллионов евро, а 40-летнего португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду — в 12 миллионов евро.