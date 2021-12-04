Защитник «Андерлехта» Мурильо рассказал об интересе «Спартака» в летнее трансферное окно
Защитник «Андерлехта» Микаэль Амир Мурильо рассказал об интересе со стороны «Спартака».
«Клубы не пришли к соглашению. Я сказал своему агенту, что он не должен мне об этом слишком много говорить, пока клубы не придут к договоренности. «Андерлехт» не хотел меня отпускать? Я понимаю клуб. Но это нормально, я тоже думал о трансфере. Когда ты проводишь хороший сезон, хочешь воспользоваться интересом во время трансферного окна.
Не думаю, что уеду этой зимой. Я перейду в другой клуб, когда поступит хорошее предложение, и все стороны придут к соглашению. Расизм в России? Я не придаю значения расистским выпадам. И я люблю холод, мне доводилось видеть снег в Нью-Йорке. Но на самом деле, возможно, сейчас не время уходить», — приводит слова Мурильо L'avenir.net.
В текущем сезоне 25-летний панамец провел 19 матчей, в которых забил гол и сделал 5 результативных передач.
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