Спиридонов считает, что «Спартак» обыграет в дерби ЦСКА

Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов рассказал о своих ожиданиях от дерби красно-белых против ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Заберем мы это дерби! «Спартак» выиграет со счетом 3:1. Вообще не сомневаюсь в этом. Мы обязаны обыгрывать ЦСКА. В первую очередь за счет желания должны брать победу. Мотивация на эту игру должна быть сумасшедшей. Это последний шанс попасть в тройку», — цитирует Спиридонова Metaratings.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.