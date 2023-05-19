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Исполняющий обязанности тренера «Динамо» Алпатов: «Наша цель — победа в каждом матче»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Пресс-служба «Динамо» выложила интервью исполняющего обязанности главного тренера команды Павла Алпатова.

«Могу сказать слова благодарности футболистам, которые меня поддержали, потому что понимают, что в такой ситуации, наверное, всем будет непросто принять команду. Конечно, хочется показать хороший результат не только ради себя, своей дальнейшей карьеры, нет. Здесь первостепенная задача за эти 3 недели – любой день использовать для развития футболистов.

Надо просто сконцентрироваться на том, что мы должны делать не только на поле, но и за его пределами. Серьезнее относиться к восстановительным процедурам, быть внимательными на теоретических занятиях. Кое-какие изменения будут, не только по составу. А может и по составу не будет, не буду раскрывать секреты.

Идеальный футбол? Думаю, вчера все его увидели в полуфинале Лиги чемпионов («Манчестер Сити 4:0 «Реал»). Все зависит от подбора футболистов, которые у нас есть. От этого будем стараться отталкиваться. Любой футбол может принести удовольствие, за исключением случаев, когда 10 футболистов и вратарь располагаются за линией мяча.

Давайте постараемся быть реалистами и будем двигаться от игры к игре. Но в любом случае результат, которого мы хотим добиться, это – победа в каждом матче. Это цель, задача, вне зависимости от того, на каком месте идет команда», – сказал Алпатов в видео, которое опубликовала пресс-служба «Динамо».

19 мая «Динамо» объявило о досрочном расторжении контракта со Славишей Йокановичем. Алпатов будет готовить команду к оставшимся матчам сезона. После 27 туров бело-голубые занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 42 очками.

 

 

Источник: https://vk.com/video-41922026_456245621
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
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 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
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Кр. Советов – Урал
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Спартак – ЦСКА
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