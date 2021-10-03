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Кафельников: «В данной ситуации самое главное — победа «Спартака», а не качество игры»

21:38
Футболисты &quot;Спартака&quot; празднуют победу. Фото ФК «Спартак»
Футболисты &amp;quot;Спартака&amp;quot; празднуют победу. Фото ФК «Спартак»
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Экс-первая ракетка мира и болельщик «Спартак» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу красно-белых над «Ахматом» (1:0) в матче 10-ого тура Тинькофф РПЛ.

«Игра была не очень яркой, но самое главное, что команда добилась долгожданного результата. Взяли три очка, я этим очень доволен. Качество игры было не на высоком уровне так же, как и игровые моменты, но в данной ситуации самое главное — победа, а не качество игры» — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Автором единственного гола в матче «Ахмат» — «Спартак» стал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» с 16 очками занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» — 11-я строчка и 12 баллов.

Ахмат — Спартак

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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