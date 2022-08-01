Камоцци назвал Федуна великим президентом «Спартака»

Экс-советник Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Ашот Хачатурянц может занять пост президента в московском клубе.

«Я считаю, что весь российский футбол и, в частности, «Спартак» теряют очень важного человека и великого президента. Будет интересно последить за этим. В любом случае желаю удачи», — сказал Камоцци «СЭ».

Леонид Федун руководит «Спартаком» на протяжении 18 лет. После трех туров РПЛ команда идет на втором месте в турнирной таблице.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.