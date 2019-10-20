«Спасибо, что поддерживаете любимую команду даже в трудные минуты». Дочь Яшина обратилась к болельщикам «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» на странице в Instagram опубликовала обращение дочери Льва Яшина Ирины Фроловой к болельщикам. Бело-голубые с 10 очками занимают 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

— Все болельщикам большое спасибо, что они верны своему клубу, как был верен своему клубу до конца своей жизни мой папа. И спасибо, что вы ходите, болеете, поддерживаете любимую команду даже в трудные для нее минуты, — сказала Ирина Фролова.

Сегодня перед матчем 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Краснодар» прошли торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня рождения легендарного советского вратаря. У стадиона была открыта мемориальная доска, которая посвящена официальному названию арены, которая носит имя Льва Яшина.

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