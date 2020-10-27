Бывший заместитель председателя правительства РФ, известный футбольный болельщик Аркадий Дворкович в беседе с «СЭ» поделился мнением о борьбе лидеров чемпионата России по футболу.

— После 12 туров рано называть кого-то основными претендентами, все-таки еще больше трех клубов в гонке, — заявил Дворкович «СЭ». — Последнее время «Спартак» и ЦСКА выглядят посвежее «Зенита». Игры, которые появились в командах в этом сезоне, уже сыгрались и сейчас находятся на подъеме. Но вопрос, выдержат ли в таком же режиме еще 18 матчей — такого почти никогда не бывало. «Спартаку», конечно, будет полегче за счет того, что они борются на другом фронте — остальные играют и в еврокубках, кто-то еще остался в Кубке России. Но это не значит, что «Спартак» сделал правильно, проиграв «Енисею». (Константин Колмаков)