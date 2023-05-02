«Спартаку» предлагали рассмотреть кандидатуру Николича, но в клубе доверяют Абаскалю

Посредники предлагали «Спартаку» рассмотреть кандидатуру серба Марко Николича на должность главного тренера команды, сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, московский клуб не заинтересовался этим вариантом. «Спартак» выражает полное доверие Гильермо Абаскалю.

43-летний Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под руководством сербского специалиста железнодорожники провели 62 официальных матча, в которых одержали 29 побед при 15 поражениях и 18 ничейных исходах.

После 25 туров «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 49 очков.